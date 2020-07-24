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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب استولى على 700 ألف جنيه من المواطنين بالغربية

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:47 ص
ضبط نصاب
ضبط نصاب
مريم جبل و عمرو المزيدي
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بمحافظة الغربية، لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها والاستيلاء منهم على 700 ألف جنيه.

كان قد ورد بلاغ لفرع الإدارة بوسط الدلتا من أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بمحافظة الغربية و2 آخرين، يفيد بقيام أحد الأشخاص بتلقى مبالغ مالية منهم بقصد توظيفها واستثمارها لهم بالمخالفة لأحكام القانون، وأكدت التحريات صحة البلاغ وقيام أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم، بزعم توظيفها واستثمارها لهم فى مجال تجارة المنتجات الغذائية والحصول من الشاكين على مبالغ مالية بلغ إجماليها 700 ألف جنيه مقابل حصولهم على أرباح سنوية إلا أنه توقف عن السداد ورفض رد أصل المبالغ المالية المستولى عليها بالمخالفة لأحكام القانون.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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