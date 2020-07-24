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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط شابين لبيع العملات الرقمية عبر «فيسبوك» بـ900 ألف دولار

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:43 ص
ضبط شابين
ضبط شابين
مريم جبل و عمرو المزيدي
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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الجمعة، من ضبط تاجرين روجا عملة بشكل غير المشروع فى النقد الأجنبى باستخدام العملات الرقمية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطنى قيام شخصين حاصل على دبلوم، طالب جامعى بممارسة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى.

وذلك من خلال قيام الأول بإنشاء حساب على مواقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" والذى يقوم من خلالها بعرض العملات الافتراضية من بينها عمله (بت كوين) للبيع أو الشراء مقابل التحصل على ما يعـادل قيمتها من مبالغ مالية بالعملة الأجنبية "الدولار الأمريكي".

كما أضافت التحريات قيام الثانى "الطالب" ببيع وشراء العملات الإفتراضية المشار إليها من الأول وإعادة بيعها على النحو المشار إليه والاستفادة بفارق السعر فضلًا عن استخدامها في شراء وبيع السلع المعروضة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهميّن، وبمواجهتهما أقرا بالواقعة على النحو المشار إليه، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال العام الماضيين بلغ نحو تسعمائة ألف دولار أمريكى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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