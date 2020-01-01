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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

التشيك تعيد فرض قيود لمكافحة كورونا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 11:38 ص
كورونا فى التشيك
كورونا فى التشيك
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أعلن وزير الصحة التشيكي آدم فوجتش، إعادة فرض بعض القيود في البلاد لاحتواء تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).

وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الجمعة، أنه بدءا من منتصف ليل غد السبت سيكون ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة التي تحتوي على أكثر من 100 شخص إجباريًا، مضيفًا أنه تم منع التجمعات لأكثر من 500 شخص.

وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع وزير الصحة مع رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيس في أعقاب ارتفاع مفاجئ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا خلال الأيام الماضية.

يذكر أنه عندما تم خلع الكمامات في بداية شهر يونيو المنصرم بعد ثلاثة أشهر من تطبيق إجراءات وقائية صارمة، بدأ الأمر وكأنه تم هزيمة وباء كورونا، والآن عادت لأرقام في الارتفاع مجددًا؛ ما أثار المخاوف بشأن احتمال حدوث موجة تفشي ثانية من الفيروس.

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