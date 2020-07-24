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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

270 ألفا و166 إصابة بكورونا في إسبانيا

الجمعة 24/يوليه/2020 - 09:52 ص
كورونا في إسبانيا
كورونا في إسبانيا
وكالات
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وصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في أسبانيا إلى 270 ألفا و166 حالة حتى الساعة السابعة والنصف صباح اليوم الجمعة بتوقيت مدريد، بحسب بيانات جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وأشارت البيانات إلى أن عدد الوفيات في إسبانيا جراء الفيروس بلغ 28 ألفا و429 حالة، وتعافى 150 ألفا و376 من المصابين حتى الآن.

ومر نحو 24 أسبوعا حتى الآن منذ الإعلان عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا في أسبانيا.

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