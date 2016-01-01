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الجمعة 24 يوليه 2020 الموافق 03 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

استطلاع يظهر تراجع ترامب أمام بايدن فى «الولايات المتأرجحة»

الجمعة 24/يوليه/2020 - 05:47 ص
ترامب
ترامب
وكالات
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أظهر استطلاع جديد أجرته شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتخلف بشكل ملحوظ عن منافسه، نائب الرئيس السابق جو بايدن، في ثلاث ولايات متأرجحة مهمة والتي تعتبر حاسمة للفوز بالانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

ويتفوق بايدن بحصوله على 49 نقطة مقابل 40 نقطة لترامب في ميتشيجان، والتي فاز فيها الرئيس الحالي بفارق ضئيل في انتخابات 2016، ودعمت النساء في ميتشيجان بايدن بفارق 18 نقطة في الاستطلاع الأخير، في استمرار للنتائج السلبية لترامب بين هذه الفئة من السكان.

وفي بنسلفانيا، أيد 50 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع بايدن، الديمقراطي، مقارنة بـ 39 بالمئة لترامب، الجمهوري. وفي عام 2016، خسرت هيلاري كلينتون تلك الولاية أمام ترامب بأقل من 45 ألف صوت. وكانت نتائج الاستطلاع أسوأ لترامب في مينيسوتا.

يشار إلى أن الولايات المتأرجحة هي التي يكون فيها الطرفان الرئيسيان متقاربان، وفي بعض الأحيان، وبسبب نظام المجمع الانتخابي الأمريكي، يمكن لهذه الولايات تحديد نتيجة السباق الرئاسي.

وتظهر العديد من الاستطلاعات الأمريكية أن ترامب يتراجع عن بايدن بأرقام تتجاوز بكثير هامش الخطأ.

ويقول الناخبون إنهم يشعرون بخيبة أمل متزايدة من رد فعل الإدارة الأمريكية على جائحة فيروس كورونا.

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