«ترامب» يلغي تجمع الحزب الجمهوري بسبب كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحفي قبل قليل، إلغاء تجمع الحزب الجمهوري المقرر في جاكسنفيل بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف «ترامب» خلال مؤتمر الصحفي عرضته فضائية «إكسترا نيوز» قبل قليل، أنه سيستمر في دعم الولايات والمدن التي تمر في حالات إصابة، حيث تم توزيع30 ألف من العناصر الفيدرالية في المناطق المنتشر فيها الفيروس لدعمهم وتلبية كافة إلتزاماتهم.وأكمل: «قمنا بإمدادت لكافة الولايات التي اشتكت من عدم وجود مسلتزمات طبية لديهم.، حتى أن الدواليب لديهم الان مليئة، كما أن هناك مخزون وإمدادات تكفي لـ 60 يومًا مستقبلًا».وتابع: «أهم ما تم توافره الآن في أمريكا أجهزة التنفس التي أصبحت متاحة، حيث إننا نقوم بتصنيعها وإمداد ولايتنا بها، بل وتصديرها للدول الأخرى.. أصبحنا نستطيع إخراج نتيجة تحليل فيروس كورونا خلال يوم من الفحص، وأنصح المواطنين بضرورة الأخذ بكافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة الفيروس».