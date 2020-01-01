«العسيري»: فريد الأطرش أول فنان عربي يحضر عرض فيلمه رئيس دولة

قال الشاعر الغنائي محمد العسيري، رئيس تحرير جريدة «الدستور»، إن الفنان الراحل عبدالحليم حافظ، قدم 3 أغاني من عام 1952 إلى 1956، هم «بدلتي الزرقاء، وفاء» وأغنية مشتركة مع حفصة حلمي باسم «موكب النصر»، وتم تسجيلها في 4 أغسطس عام 1952، وهي من كلمات كمال منصور وألحان عبدالحليم علي لكن لم يكن لها صدى.وأضاف «العسيري» خلال مداخلة هاتفية للفترة المفتوحة على موجات صوت العرب مع الإعلامي محمد عبدالعزيز، أنه بعد انتخاب الرئيس الراحل جمال عبدالناصر عام 1956 ظهرت أغاني عبدالحليم ومنذ 1952 إلى 1956 كان يوجد 1200 أغنية الأبطال الرئيسيين فيها هو المطربين الشعبيين ومنهم كارم محمود، ومحمد قنديل، بأغنيته الشهيرة «على الدوار» كما تواجد الفنان فريد الأطرش بكثافة، وقيل إن محمد فوزي منع من الغناء لغنائه لمحمد نجيب، على الرغم أن أكثر من غنى لنجيب هو «الأطرش» ومن أغانيه «مرحب مرحبتين» وغناها في بيروت خلال زيارة «نجيب» للرئيس اللبناني جميل شمعون، بلبنان والتقى بأعضاء مجلس قيادة الثورة هناك وأقيمت حفلة غنى فيها الأطرش.وأكد أن فريد الأطرش، هو المطرب الوحيد في العالم العربي الذي حضر له الرئيس الراحل عبدالناصر، للعرض الخاص لفيلمه بدلا منه، والفيلم عرض فيه أغنية «نورا يا نورا» التي غناها لناريمان والكل كان يعرف أنه تقدم لها وتم رفضه، وبعد انفصالها عن الملك فاروق تقدم لها ولكن تم رفضه ومرض مرضًا شديدًا بعدها، وأرسل رسالة لعبدالناصر أنه لن يستطيع حضور العرض بسبب مرضه ويتمنى أن يحضر بدلًا منه، وفوجئ الجميع بعدها بحضور عبدالناصر للعرض الخاص للفيلم.وأوضح أن فريد الأطرش وأسرته، من الثوار وجاء لمصر بعد قصة لدورهم العظيم في الشام لمقاومة الاحتلال.