حصاد مبادرات الحكومة لتشغيل العائدين من الخارج (إنفوجراف)

نشرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إنفوجراف يوضح حصاد جهود الدولة لدعم العمالة المصرية العائدة من الخارج، تزامنًا مع جائحة كورونا العالمية، التي تكللت بإطلاق مبادرة نورت بلدك، وفيما يلي نستعرض أبرز محطاتها:- نشر الاستمارة إلكترونيًا وتوزيعها فى أماكن العزل على جميع العائدين من الخارج، بالتعاون مع وزارة التعليم العالى والتخطيط والهجرة.- إرسال الاستمارة إلى وزارة الخارجية لتعميمها على البعثات الدبلوماسية المصرية والمكاتب العمالية بالدول العربية، وبخاصة دول الخليج العربى لتوزيعها على العمالة قبل عودتها إلى مصر.- إرسال الاستمارة إلى وزارة الطيران المدنى لتوزيعها خلال رحلات العودة.- التعاون مع وزارة التجارة والصناعة التى أعلنت دعمها لهم من خلال جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والمشروعات الصناعية كثيفة العمالة.- تكوين قاعدة بيانات دقيقة تتضمن المعلومات الرئيسية عن العائدين من الخارج والمهن التى يمتهنونها والمهارات المتوفرة لديهم.- العمل على توفير البرامج التدريبية اللازمة لتأهيلهم والمتلاءمة مع مهاراتهم وتعزيز كفاءاتهم بما يتوافق مع الميزة التنافسية لكل محافظة.- العمل على استعراض ومطابقة الوظائف المتاحة من خلال منصات التوظيف التابعة للقطاع الخاص، وحاضنات الأعمال الوطنية من خلال مشروع رواد 2030، بالإضافة إلى الوظائف المتاحة ضمن المشروعات القومية بالدولة.