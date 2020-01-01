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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

"طلعت مصطفى" أكبر شركة عقارية بالبورصة المصرية بقيمة سوقية 11.6 مليار جنيه

الخميس 23/يوليه/2020 - 10:11 م
مجموعة طلعت مصطفى
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
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احتلت مجموعة طلعت مصطفى القابضة أكبر شركة عقارية بالبورصة المصرية بقيمة سوقية تجاوزت 11.5 مليار جنيه.

وجاءت صدارة مجموعة طلعت مصطفى القيمة السوقية للشركات المدرجة بالبورصة، بعد أن حققت أعلى إيرادات خلال الربع الأول، بقيمة 2.291 مليار جنيه، كما تصدرت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، قائمة ربحية الشركات، بتحقيقها أعلى صافي ربح مجمع بعد الضرائب والحقوق غير المسيطرة في الربع الأول من عام 2020 وبلغ 375 ميلون جنيه، أما بالنسبة للمبيعات المحققة، حافظت المجموعة خلال الربع الأول من عام 2020، على صدارة المبيعات العقارية سجلت 2.221 مليار جنيه، رغم أثر الإجراءات الاحترازية التي تم فرضها بدءاً من شهر مارس والإجراءات المرتبطة به، قد أثرت على تحركات وتعاملات العملاء، وهو ما يؤكد ريادة ومكانة المجموعة.

وجاء في المركز الثاني شركة إعمار مصر للتنمية برأسمال قيمته 9.8 مليار جنيه، أما في المركز الثالث جاءت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير برأسمال سوقي قيمته 7.8 مليار جنيه.

وجاءت في المركز الرابع من حيث رأس المال السوقي شركة أوراسكوم للتنمية – مصر بقيمة 4.45 مليار جنيه، وفي المركز الخامس جاءت بالم هيلز للتعمير بقيمة 4 مليارات جنيه.

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