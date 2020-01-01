«مكافحة كورونا»: سيطرنا على الفيروس ولم ننتصر عليه

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إننا سيطرنا على الفيروس ولكن لم ننتصر عليه، مؤكدًا أنه في حال فقدان السيطرة على الفيروس سيعود ويهاجمنا بشراسة مرة أخرى.وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن السيطرة على المرض هو عمل مجتمعي يلزمه وعيا طبيا، موضحًا أن الوعي الطبي هو مسئولية وسائل الإعلام والأطقم الطبية، لافتا إلى أن المواطن تقع على عاتقه المسئولية الأكبر من خلال التزامه بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.وأشار إلى أن المواطن بدأ يتساهل مع الفيروس بعدما انخفضت أعداد الإصابات إلى متوسط 600 إصابة يوميًا، رغم أن هذا العدد منذ فترة كان يسبب له هلعا وفزعا كبيرا.ونصح المواطنين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، خاصة أن المرض لم ينتهِ بعد، وسوف يستمر لبعض الوقت، مؤكدًا أن الاعتماد الكبير خلال هذه الفترة على وعي المواطن.وأكد أن جميع الدراسات على وجود لقاح يقي من فيروس كورونا، هي دراسات أولية وليست دقيقة مائة بالمائة، موضحا أن اللقاح واقي من المرض، أما الدواء فهو شافي منه.