رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مكافحة كورونا»: سيطرنا على الفيروس ولم ننتصر عليه

الخميس 23/يوليه/2020 - 08:07 م
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني
الشيماء زيدان
طباعة
قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة، إننا سيطرنا على الفيروس ولكن لم ننتصر عليه، مؤكدًا أنه في حال فقدان السيطرة على الفيروس سيعود ويهاجمنا بشراسة مرة أخرى.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء اليوم الخميس، أن السيطرة على المرض هو عمل مجتمعي يلزمه وعيا طبيا، موضحًا أن الوعي الطبي هو مسئولية وسائل الإعلام والأطقم الطبية، لافتا إلى أن المواطن تقع على عاتقه المسئولية الأكبر من خلال التزامه بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى أن المواطن بدأ يتساهل مع الفيروس بعدما انخفضت أعداد الإصابات إلى متوسط 600 إصابة يوميًا، رغم أن هذا العدد منذ فترة كان يسبب له هلعا وفزعا كبيرا.

ونصح المواطنين بضرورة اتباع كافة الإجراءات الاحترازية، خاصة أن المرض لم ينتهِ بعد، وسوف يستمر لبعض الوقت، مؤكدًا أن الاعتماد الكبير خلال هذه الفترة على وعي المواطن.

وأكد أن جميع الدراسات على وجود لقاح يقي من فيروس كورونا، هي دراسات أولية وليست دقيقة مائة بالمائة، موضحا أن اللقاح واقي من المرض، أما الدواء فهو شافي منه.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

النيابة تستعجل نتائج تحليل «DNA» للكشف عن جثة «شادي»

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

الصور

image description

الشوط الأول| الزمالك وبيراميدز

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

«نور عيني راح».. أول تعليق من والد شهيد الشهامة بالدقهلية

غرق 4 بـ«شاطئ الصفا» في الإسكندرية.. وانتشال جثمانين

«التعليم» تكشف موعد إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

من الوثائق السرية البريطانية.. حين فكر الأمير محمد على فى قيادة انقلاب ضد ثورة يوليو

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الوجه الآخر لـ هياتم.. متهمة بجر شَكَل زملائها وسجلت نفسها «آنسة» بعد 3 زيجات

قصة أسوأ فيلم لـ فؤاد المهندس.. «عُرض فى السينمات يومًا واحدًا فقط»

نجم الساعة

هكذا اختطف يحيى الفخراني دورًا من عبد الحليم حافظ.. «قرار خطير للعندليب»

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

حيل منزلية للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

دراسة: «حبة البركة» تعالج كورونا

دراسة:الرجل الأصلع أكثر تعرضا للإصابة بكورونا

دراسة ألمانية: عقار الملاريا لا يمنع تفشي كورونا

مقالات الرأي
مدحت بشاى
يوليو وقوانا الناعمة
د. محمد عفيفي
ثورة 23 يوليو فى عيون بريطانية
ماجد حبته
مَن يتآمر على تونس؟
ماجد حبته
لماذا يكره الإخوان ثورة يوليو؟
المزيد

الثقافة

خلف الميرى: 23 يوليو ثورة ملهمة تحثنا على تأملها بكل جوانبها

غدًا.. حفل «أعلام المصطفى» للإنشاد الديني في طلعت حرب الثقافي

«ليلتكم سعيدة» سابع عروض «اضحك - فكر - اعرف» الليلة

محمد القصبي يكتب: ما عدتُ عاشقًا لعبد الناصر.. فقط محب