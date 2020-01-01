النيابة تستعجل نتائج تحليل «DNA» للكشف عن جثة «شادي»

أمرت نيابة العامرية أول بالإسكندرية بسرعة استعجال نتائج تحليل البصمة الوراثية الـDNA للجثمان الذي عُثر عليه بشاطئ النخيل في العجمي "دون رأس، وعبارة عن هيكل عظمي"؛ لبيان إن كانت جثة المدعو "شادي عبدالله عثمان زغمار"، 17 سنة، ضحية شاطئ النخيل، من عدمه.وكانت النيابة قررت طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتوقيع الكشف الطبي على الجثة، وأخذ عينة وراثية من أهلية المتوفى، وطلب إجراء تحليل الحمض النووي "DNA"، للتأكد من أن الجثة المستخرجة للشاب الغريق منذ 14 يومًا في مياه البحر بالشاطئ.تلقى اللواء سامي غنيم، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العامرية أول، يفيد بورود بلاغ بالعثور على أجزاء من جثة بلا رأس وغير واضحة المعالم أمام شارع ٢٥ والحاجز الثاني للأمواج.وعلى الفور تم نقل الجثة بسيارة الإسعاف إلى المشرحة، كما رجحت أسرة "شادي"أن تكون الجثة لنجلهم، ولكن ما زالت الأسرة متشككة خاصة أن الجثة المعثور عليها عبارة عن "القفص الصدري والظهر والفخذ فقط، دون رأس وقدمين وذراعين، وطلبوا إجراء تحليل الحمض النووي "DNA"، للتأكد من أن الجثة المستخرجة للشاب الغريق نفسه.