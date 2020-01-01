هبوط البورصة السعودية ومؤشرها يخسر نقطة واحدة

أنهى مؤشر السوق السعودية جلسة اليوم، الخميس، على تراجع طفيف بنقطة واحدة عند 7427 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.2 مليار ريال.وتصدر سهم "العمران" تراجعات اليوم بنسبة قريبة من القصوى عند 72.70 ريال، وسط تداولات بلغت نحو 2.9 مليون سهم.وتصدر سهم "الشرقية للتنمية" ارتفاعات اليوم، بنحو 7% عند 72.20 ريال، وسط تداولات كثيفة بلغت نحو5.7 مليون سهم هي الأعلى في نحو 6 سنوات.