السودان يجدد رفضه أى إجراءات أحادية بشأن سد النهضة

جدد عبدالله حمدوك رئيس وزراء السودان، إعلان موقف بلاده الرافض لاتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب والتي من شأنها أن تؤثر سلبا على مفاوضات سد النهضة، وذلك خلال مؤتمر صحفى لإعلان أسماء الولاة المدنيين اليوم الخميس.وأكد حمدوك، أنه يجب التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة بشأن تعبئة وتشغيل سد النهضة تمهيدا للتعاون مستقبلا.وقال حمدوك إنه لم يسمع أن أبى أحمد أعلن لشعبه أنهم يمتلكون نهر النيل وأنهم أنجزوا الملء في المرحلة الأولى، مضيفا أنه تحدث مع الإثيوبيين مساء الأربعاء، لكن يظل موقف السودان واضحا وهو أنه لا بديل للتفاوض للوصول إلى اتفاقية محكمة تعالج مشكلة الملء والتشغيل.وأشار إلى أن "إثيوبيا لديها طموحات للتنمية واستغلال المياه، لكن لكي تصل إلى ذلك، يجب التوصل إلى اتفاق محكم يعالج مشكلة الملء والتشغيل، وهذا حق يكفله القانون الدولى خاصة في الأنهار المشتركة، ويجب التوافق مع بلدان المصب، والقانون الدولى ينظم هذه المسألة بشكل سليم".واختتم حمدوك كلمته: "لدينا مصلحة حقيقية في تأسيس مناخ يسمح بالاتفاق وظللنا نقدم طريقة إيجابية بمبادرات عملية تضمن اقتراحات لحل المسألة العالقة".