كردستان العراق يعلن استعداده لإجراءات محاكمة عناصر «داعش»

استقبل مسرور بارزاني، رئيس حكومة كردستان العراق، اليوم الخميس، كريم أحمد خان، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب تنظيم داعش الإرهابى.وأكد "بارزاني"، لشبكة رووادو الإعلامية، عن استعداد الحكومة للتعاون والتنسيق في إجراءات محاكمة عناصر تنظيم داعش.وبحث الطرفان الاستعدادات الجارية لمحاكمة وإنزال القصاص العادل ضد مجرمي تنظيم داعش، فيما سلط المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق الأممي الضوء على الإجراءات القانونية والفنية لمحاكمة عناصر داعش على ما اقترفت أيديهم من جرائم بحق الإنسانية، لاسيما عملية جمع الأدلة والأرشفة الإلكترونية لتلك الجرائم.فيما شدد" بارزاني" على ضرورة الإسراع في محاكمة عناصر داعش، مؤكدًا أن هذه المحاكمة ستمثل خطوة مهمة لتحقيق العدالة ومنع تكرار ارتكاب مثل جرائم كهذه مستقبلًا.