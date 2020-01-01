أميرة الإيقاع نسمة عبدالعزيز على مسرح النافورة بالأوبرا.. السبت

تقدم عازفة الماريمبا الشهيرة نسمة عبدالعزيز حفلًا في الثامنة مساء السبت المقبل، على مسرح النافورة في الأوبرا.ويتضمن برنامج الحفل مختارات من الأعمال الموسيقية العالمية منها "رقصة السيف لـ"ارام خاتشاتوريان"، مقدمة ويليام تل لـ"جواكينو روسيني"، تمايل لـ"لويس ديميتريو"، دسباسيتو لـ"دادى يانكى"، مامبو جامبو لـ"بيريز برادو" بالإضافة إلى عدد من الألحان الشرقية التراثية والمعاصرة التي أعادت صياغتها لتناسب ألة الماريمبا منها "في هويد الليل – البخيل وانا لعمر خيرت، في يوم وليلة لمحمد عبدالوهاب، حلوة يا بلدى - سواح لبليغ حمدي، حارة السقايين لمنير مراد، يا واد يا تقيل لكمال الطويل، يونس لمحمد رحيم، سهر الليالي لإلياس رحباني، بالإضافة إلى ماريمبا فيوجن لعمرو عبدالفتاح".يذكر أن نسمة عبدالعزيز بدأت دراستها الموسيقية في كونسرفتوار القاهرة في سن مبكرة، وتخصصت في العزف على آلات الإيقاع، وقدمت العديد من الحفلات الناجحة على مسارح دار الأوبرا والمراكز الثقافية والفنية بالقاهرة والإسكندرية ومختلف المحافظات، وأطلق عليها الجمهور والنقاد لقب أميرة الإيقاع نظرًا لبراعتها في العزف على جميع الآلات الإيقاعية.