«المصل واللقاح» يحذر من هذا النوع من التكييفات: تنقل عدوى كورونا

حذّر الدكتور أمجد الحداد، رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح، من نقل عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) عبر التكييفات المركزية.وأرجع الحداد، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح" المُذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، السبب في ذلك إلى عدم تجديد دورة الهواء الخارجي، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم وجود ضرر من التكييفات العادية نتيجة تجديد دورة الهواء الخارجي لهذا النوع من التكييفات.وأضاف رئيس قسم المناعة والحساسية بالمصل واللقاح أن الأماكن المغلقة فرصة جيدة لأن يسكن الفيروس في الهواء، حيث ينتشر في أكثر من مترين، لعدم وجود هواء يتحرك بداخله، لذلك قد يتطاير الرذاذ لأكثر من مترين.وناشد الحداد، المواطنين، الحفاظ على التباعد الاجتماعى خاصة في الأماكن المغلقة، مضيفًا: "يجب الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية لأن الفيروس قد يكون سريع الانتشار في هذه المناطق".