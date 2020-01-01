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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
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السيسى يلقى كلمة بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو بعد قليل
الخميس 23/يوليه/2020 - 09:51 ص
السيسي
محمود عرفات
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يوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلمة للشعب المصري بعد قليل؛ بمناسبة ذكرى ثورة ٢٣ يوليو.
الكلمات المفتاحية
عبد الفتاح السيسي
ثورة يوليو
السيسي
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