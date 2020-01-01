زلزال بقوة 6.6 درجة يضرب منطقة التبت بالصين

شهدت مقاطعة "نييما" هزة أرضية إثر زلزال هز منطقة التبت، صباح اليوم الخميس، ما أثار سكان المقاطعة بحالة من الذعر.وأفادت وكالة الصين الجديدة "شينخوا" بأن الزلزال الذي وقع في جنوب غربي منطقة التبت بقوة 6.6 درجة على مقياس ريختر.ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل، كما لم توضح ما إذا كان الزلزال قد تسبب في سقوط ضحايا أو خسائر مادية.