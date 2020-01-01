هيفاء وهبى عن حبس مدير أعمالها السابق: «الحمد لله»

علقت المطربة اللبنانية هيفاء وهبي على حبس مدير أعمالها السابق، على ذمة التحقيقات بتهمة استيلائه على أملاكها.وقالت "هيفاء"، عبر "ستوري" حسابها الشخصي على موقع الصور الفيديوهات "إنستجرام"،"الحمد لله".وقررت جهات التحقيق في الجيزة حبس مدير أعمال هيفاء وهبي لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.واتهمت هيفاء وهبي محمد وزيري، باستيلائه على أملاكها والأموال الخاصة بها، وحذرت الجميع من التعامل معه.