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الخميس 23 يوليه 2020 الموافق 02 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-7-2020

الخميس 23/يوليه/2020 - 06:54 ص
الريال السعودي
الريال السعودي
منة سالم
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يقدم لكم موقع "الدستور" سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في أسواق تداول الأموال المحلية، اليوم الخميس 23-7-2020، وذلك وفقًا للتقارير الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، حيث سجل متوسط سعر الريال اليوم 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما سجل في البنك الأهلي المصري سعر 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 23-7-2020

سجل سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، كما سجل في البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند مستوى 4.26 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وفي سياق متصل، حقق سعر الريال في بنك قناة السويس 4.25 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، بينما حقق في البنك العربي الأفريقي الدولي سعر 4.24 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وفي بنك البركة سعر 4.28 جنيه للشراء و4.33 جنيه للبيع، أما في بنك المصرف المتحد وصل سعر الصرف إلى 4.18 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع.

وسجل سعر الريال في بنك الإسكندرية 4.19 جنيه للشراء و4.29 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي الإسلامي 4.25 جنيه للشراء و4.30 جنيه للبيع، وجاء في البنك التجاري الدولي 4.17 جنيه للشراء و4.32 جنيه للبيع.

وتتخذ المملكة العربية السعودية الريال عملة رسمية لها، ويتم تداوله من خلال فئتين الأولى ورقية عبارة عن " 5 ريالات، 10 ريالات، 50 ريالًا، 100 ريال، 500 ريال "، والثانية عملات معدنية عبارة عن: "1 هللة، 5 هللات، 10 هللات، 25 هللة، 50 هللة، 1 ريال، 2 ريال ".

جدير بالذكر أن سعر صرف الريال السعودي، يتم تحديده في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة، من خلال آلية محددة للعرض والطلب في أسواق المال، ويبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية ما يقرب من 6.1 مليار دولار عن العام المالي 2018- 2019.

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