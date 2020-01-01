«الوزارء»: الشواطئ العامة وقاعات الأفراح والعزاء مغلقة لحين إشعار آخر

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن عودة الحياة تدريجيًا في مصر لم يؤثر على الوضع الوبائي، وشهدنا تناقص عدد الإصابات والوفيات بكورونا خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الشواطئ العامة وقاعات الأفراح والعزاء مغلقة لحين إشعار آخر.وتابع: "أسوأ شئ فعله كورونا أن تتخذ خطوة تحدث انتكاسة تجعلنا نأخذ إجراءات أشد قسوة وهو ما نرفضه تمامًا".وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الألتزام بالقواعد الصحية والإجراءات الاحترازية أمر هام وضروري خلال العودة التدريجية، كون الوباء مازال موجودًا في مصر والعالم كافة.واستطرد:"الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة والإعداد تتناقص ولكن ذلك لا يجعلنا نتراخى في الإجراءات الاحترازية".وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الخطة التي تتبعها الدولة المصرية في التعامل مع جائحة كورونا، ثبت نجاحها، وعلى الجميع أن يلتزم بالإجراءات حتى نتجاوز الأزمة.وأشار "سعد"، إلى أن عودة النشاط الرياضي ترفع الروح المعنوية للجميع،وقرار الحكومة بعودته سيتم تطبيقه، ولكن لا حديث عن عودة الجماهير في المدى المنظور.