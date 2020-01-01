إيبارشية طهطا تحتفل بتذكار استشهاد القديسين «كرياكوس ويوليطة»

احتفلت إيبارشية طهطا بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسوهاج، اليوم الأربعاء، بعيد استشهاد القديسين كيرياكوس وأمه يوليطة من خلال القداس الإلهي "دون حضور شعب"، والذي بث عبر البث المباشر "أونلاين ".ونظمت الإيبارشية خلال الأسبوع الجاري نهضة روحية احتفالًا بتذكار استشهاد القديسين كيرياكوس وأمه يوليطة، مقتصرة على كاهن وشماس فقط دون حضور من أقباط الإيبارشية على مدار 6 أيام متتالية.ويعتبر القديس كيرياكوس من أصغر شهداء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية القديسين حيث استشهد وعمره 3 سنوات مع والدته الأم يوليطة بعد إنكارهما لاعتناقهما المسيحية ورفضهما عبادة الأوثان بذلك الوقت، وتحتفل الكنيسة بعيد استشهادهما سنويًا في يوم 22 يوليو تذكار الاستشهاد بعام 305م، ويوجد كنيسة على اسم القديسين بساحل طهطا بسوهاج.