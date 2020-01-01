«الضرائب»: اشتراكات الأندية معفاة من ضريبة القيمة المضافة

قال الدكتور السيد صقر، رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، إن اشتراكات الأندية معفاة من الضريبة على القيمة المضافة.وأوضح في مداخلة عبر «سكايب» لبرنامج «مساء dmc»، مع رامي رضوان المذاع على قناة «dmc»، أن الاشتراك للمرة الأولي بالأندية يكون عليها ضريبة قيمة مضافة، ويتم دفع ضريبة بقيمة 14%.وأضاف أنه بالنسبة لتجديد الاشتراك السنوي في الأندية التابعة لوزارة الشباب والرياضة فإنه لاينطبق عليه ضريبة قيمة مضافة، ويكون العضو غير ملتزم بدفع أي ضريبة عن تجديد الاشتراك كل عام، وليس عليه أي متأخرات ضريبية.وتابع: «من لديه شكوي من ارتفاع ضريبة الأندية فإن مصلحة الضرائب لديها كول سنتر 16395 يمكن لأى مواطن الإستفسار من خلاله»، موضحًا أن قانون ضريبة القيمة المضافة يطبق على السلع والخدمات.