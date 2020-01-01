نصر علام: سد النهضة لم يكتمل بناؤه.. وإثيوبيا تماطل في المفاوضات

قال الدكتور محمد نصر علام، وزير الري الأسبق، إن الجانب الإثيوبي يماطل في مفاوضات سد النهضة، ومن الخطأ أن نقول أنها بدأت التخزين كون السد لم يكتمل بعد، موضحًا أن ما تم حجزه حتى الآن 4،9 مليار متر مكعب، والمياه بدأت تتجاوز منتصف السد وتمر وذلك لا يشكل أي خطر على مصر.وأضاف علام خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن المشكلة تكمن في حال تنفيذ إثيوبيا التصريحات غير المسئولة لرئيس وزرائها، بأنه سوف يعمل على ملئ السد في عامين فقط وحجز 74 مليار متر مكعب.وتابع: "في حال قيام إثيوبيا بملئ السد منفردة سوف يكون لذلك عواقب خطيرة على الأمن المائي بمصر، ولكن حال التزامها بالمبادئ التى تم الاتفاق عليها لن تنقص قطرة واحدة من حقنا".