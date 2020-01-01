الإبراشي: بعض دول أوروبا تراجعت للخلف بسبب الاستهتار بإجراءات كورونا

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن بعض الدول الغربية بدأت تعود إلى الخلف فيما يتعلق بارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، نظرًا لعدم التزام المواطنين بها بالقواعد الطبية والإجراءات الاحترازية، مشددًا على أن ذلك يدعونا إلى اتباع الإجراءات كافة خلال عودة الحياة إلى طبيعتها بمصر.وأضاف الإبراشي، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن هناك مخاوف بشأن إجازة عيد الأضحى المبارك، خاصة فى المدن السياحية والشواطئ بسبب استهانة البعض تجاه فيروس كورونا.وتابع: "أما أن نعود للخلف مرة أخرى أو نتقدم إلى الأمام"، مؤكدا: "بعض المحافظات السياحية سجلت صفر إصابات بكورونا، وهذا أمر جيد ويشجع على عودة السياحة، وعلينا أن نحافظ على الإجراءات الطبية حتى نتمكن من القضاء تمامًا على جائحة كورونا".