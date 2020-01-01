الإبراشى: عظمة برج إيفل تتضاءل أمام مخالفات البناء

قال الإعلامي وائل الإبراشي، إن عظمة برج إيفل تتضاءل أمام حجم الفساد فى مخالفات البناء، موضحًا أن حملات الإزالة التى تنفذها الدولة المصرية تعد ردعًا للفاسدين، وتابع: "يجب تحطيم أسطورة الفساد".وأضاف "الإبراشي"، خلال تقديمه برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أنه لا يجب المصالحة مع المخالفين الفاسدين الذين ينهبون ثروات الدولة والمواطنين، مستعرضًا بعض الإزالات التى نفذتها الدولة.وفى سياق آخر قال "الإبراشى"، إن التليفزيون المصرى نبض الوطنية المصرية، وعندما يتردد اسمه يستعيد المواطن المصرى المشاعر الوطنية التي نقلها التليفزيون وكان جزءا من صناعتها"، وتابع: "بعد مرور 60 عاما على إنشائه ما زال يلهب مشاعر المصريين".وأشار إلى أن حلقة الأمس بشأن الاحتفال بمرور 60 عاما على إنشاء التليفزيون تعد نقطة انطلاق جديدة لتطوير التليفزيون المصرى، وتابع: "التطوير الآن يشمل الجميع".