إليسا تطرح برومو أغنيتها الجديدة «صاحبة رأي»

طرحت المطربة اللبنانية إليسا، برومو أحدث أغنياتها "صاحبة رأي"، استعدادا لطرحها كاملة غدا الخميس، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".وتعتبر أغنية "صاحبة رأي" أولى أغنيات ألبوم إليسا الجديد الذي يحمل نفس الاسم، ومن المقرر طرحه خلال موسم عيد الأضحى المقبل، وتقدم إليسا الأغنية باللهجة المصرية، وهى من كلمات الشاعر أسامة مصطفى، وألحان سامر أبوطالب.‏‎يذكر أن إليسا، طرحت مؤخرا أغنية "قهوة الماضى"، وهى من كلمات سهام ‏الشعشاع، وألحان محمد رحيم، وتوزيع كميل خورى، وكانت آخر أغانى إليسا ‏أغنية "هنغنى كمان وكمان" التى طرحتها مؤخرا، وهى من إخراج إيلى رزق ‏الله، ومن كلمات شادى نور، وألحان محمد يحيى‎.‎