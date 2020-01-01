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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقابة الأشراف: 23 يوليو نموذج فريد في تلاحم الشعب وجيشه

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 07:43 م
محمود الشريف،
محمود الشريف،
إسلام نصير
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قدّمت نقابة الأشراف، برئاسة محمود الشريف، وكيل أول مجلس النواب، أسمى التهاني إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورجال القوات المسلحة البواسل، والشعب المصري في الذكرى الـ68 لثورة 23 يوليو المجيدة التي نحيا اليوم في ظل ثمارها الشاهدة على أن الشعب المصري العظيم لا يستسلم ولا يرضخ وقادر على مواجهة أعتى التحديات بتماسك شعبه وجيشه وتلاحمهما خلف القيادة السياسية.

وقالت النقابة، في بيان اليوم، إن ثورة يوليو أحدثت تغييرًا جذريًا في بنية المجتمع المصري، وانتصرت للفقراء والمهمشين، ضاربة نموذجًا فريدًا يحتذى به إلى اليوم فى التلاحم بين الشعب وقواته الباسلة وجنوده الشرفاء المخلصين، من أجل تحقيق تطلعات وآمال المصريين، مشيدة بالدور الذي يقوم به الجيش المصري في مواجهة كل ما يحدق بالوطن من تهديدات وأخطار على كافة الجبهات والأصعدة.

وجدّدت نقابة الأشراف تفويضها للرئيس عبدالفتاح السيسي ودعمها للقوات المسلحة بعد تفويض البرلمان المصري لها في مواجهة التحديات التي كان لها منذ اللحظة الأولى التي حمل فيها الرئيس السيسي على عاتقه مسؤولية قيادة هذا الوطن، شاهدة على أنه خير أمين وخير قائد لهذه الأمة، داعية الله عز وجل أن يحفظ مصر وقادتها وشعبها وجيشها ورجال أمنها من كل سوء ومكروه، وأن يوفقهم إلى تجاوز التحديات الراهنة.

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