الديهي: الإخوان والجزيرة كانوا على علم بهجوم بئر العبد

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عملية بئر العبد في شمال سيناء التي حدثت أمس، بعد هجوم إرهابيين على نقطة أمنية، كان مخططًا لها من الذين قاموا بها ودعموها ومولوها.وقال، خلال حلقة برنامجه "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "ten"، إن هناك مفاجأة مدوية، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة وقادة الإخوان كانوا على علم بوقوع هذه العملية قبل وقوعها، وكان مخططًا أن يتم هذا التفجير على أعلى من ذلك، لإيقاع أكبر عدد من جنودنا حتى يتم تصدير العملية بمشهد "لماذا أراد الجيش المصري أن ينقذ الليبيين وهو لا يستطيع إنقاذ نفسه؟".وأضاف: "العملية كان الغرض منها هو أن يظل الجيش المصري في حاله لأنه لا يستطيع حماية نقطة أمنية له"، مؤكدًا أن ذلك لمحاولة إيقاف تقدم النصرة الوطنية تجاه المنطقة الغربية لنصرة الشعب الليبي.