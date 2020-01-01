بالأسماء.. مرشحو الأحزاب السياسية علي المقاعد الفردية بانتخابات «الشيوخ»

- مستقبل وطن يحتل الصدارة بـ 93 مرشحًا.

- الشعب الجمهوري ينافس بـ 7 مرشحين والوفد يخوض المعركة بـ 24.

- 23 مرشحا لحزبى المؤتمر والحركة الوطنية يخوضون السباق الانتخابى

مع إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات عن غلق باب الطعون علي المرشحين المتقدمين بأوراقهم لمجلس الشيوخ، انتهت الأحزاب والقوي السياسية من وضع خريطة نهائية لمرشحيها سواء علي مقاعد الفردي أو القائمة استعدادًا لخوض غمار السباق.وقال المهندس أشرف رشاد، النائب الأول لرئيس مستقبل وطن والأمين العام للحزب، إن الحزب وضع أسس عامة يتم علي أساسها اختيار المرشحين، وهى معايير ثابتة لا تتغير مع الوقت، مثل حُسن السمعة والتمتع بالقاعدة الشعبية والالتزام الوطني، وألا تكون لدى المرشح توجهات مخالفة لتوجهات الوطن.وأضاف رشاد لـ "الدستور"، أن المنافسة علي مستوى المقاعد الفردية مفتوحة لجميع الأحزاب بأن تدفع بمرشحيها، ولا يوجد بها أي نوع من أنواع التنسيق، فكل حزب له مرشحون في مختلف الدوائر.ويخوض مرشحو المقاعد الفردية لحزب مستقبل وطن على مستوى الجمهورية في انتخابات مجلس الشيوخ 2020، على 93 من المقاعد الفردية، كما أن الحزب يمثل رأس الحرب بالقائمة الوطنية "من أجل مصر" بأكبر عدد من المقاعد.وقال حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الحزب جاهز للمنافسة علي الاستحقاقات الانتخابية بغرفتيها "الشيوخ والنواب" والحزب لديه كوادر قادرة علي حسم الماراثون الانتخابي لصالحها عن طريق قواعدنا المنتشرة في كافة المحافظات.ودفع حزب "الشعب الجمهوري" ب7 مرشحين على المستوى الفردي، هم فؤاد سعد القاضي في القاهرة، وأبو سريع عفيفي بالقليوبية، أسامة فيهم ابراهيم منصور في قويسنا، أحمد محمد أحمد الشعراوي في الغربية، محمد الرشيدي في دائرة سيدى جابر بالإسكندرية، وعبد الراضي علوان في قوص، ومحمد سعيد حسب النبي طه في الغردقة.فيما قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن حزبه لاعب رئيسي علي الساحة السياسية وسيخوض انتخابات مجلس الشيوخ علي عدد كبير من المقاعد الفردية في كافة محافظات الجمهورية، لافتًا أنه سيتم التنسيق مع الأحزاب السياسية سواء علي مستوي القائمة أو الفردي لتغليب مصلحة الوطن علي المصالح الشخصية للخروج بمجلسي شيوخ ونواب متجانسين.وأضاف أبو شقة ل"الدستور"، إن الحزب سيقوم بالعديد من الحملات التوعوية للمواطنين في كافة أنحاء البلاد لحثهم علي المشاركة بالاستحقاقات الانتخابية وممارسة حقهم الدستوري.ودفع حزب الوفد بـ ٢٤ مرشحل على المقاعد الفردية لخوض انتخابات مجلس الشيوخ، فيما شارك ب ٦ مرشحين بالقائمة الوطنية "من أجل مصر".في السياق ذاته، قال أحمد مقلد، نائب رئيس حزب المؤتمر، لـ " الدستور"، إن الحزب دفع بـ 20 مرشحا علي المقاعد الفردية بانتخابات مجلس الشيوخ، و٤ مقاعد ضمن القائمة الوطنية "من أجل مصر"، لافتًا إلي أن حظوظه كبيرة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بسبب تنامي قواعد الحزب في كافة ربوع مصر.وأكد النائب محمد سعد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية ورئيس اللجنة المعنية بالانتخابات، أن عدد مرشحي الفردي الذين تقدموا رسميا بأوراقهم للهيئة الوطنية للانتخابات وحصلوا على رموز انتخابية هم 12 مرشحًا، فيما يمثل الحزب مرشحين أثنين في القائمة الوطنية.ويخوض حزب التجمع المعركة بمرشح واحد علي المقاعد الفردية، و3 مرشحين بالقائمة الوطنية، حسب أمينة النقاش، المتحدث باسم لجنة الانتخابات بالتجمع.أما حزب حماة الوطن، دفع ب17 مرشح في معظم محافظات الجمهورية، وقال اللواء محمد الغباشي، مساعد رئيس الحزب، إنه سينافس بقوة في انتخابات المقاعد الفردية وحظوظه كبيرة بسبب شعبيته بين المواطنين، لافتًا إلي أن تم الدفع بعدد كبير من المرشحين علي المقاعد الفردية.فيما أكد أحمد مهني، الأمين العام لحزب الحرية المصري وعضو المجلس الرئاسي للحزب، أن الحزب لن يدفع بمرشحين علي المقاعد الفردية وسيشاركون بمرشح واحد بالقائمة الوطنية، لافتًا إلي أنه سيتم تعويض ذلك بانتخابات مجلس النواب.ودفع حزب النور بـ 16 مرشحً على مقاعد الفردية في 9 محافظات.