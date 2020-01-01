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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

136 إصابة جديدة بكورونا فى السنغال

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:16 م
كورونا فى السنغال
كورونا فى السنغال
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أعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم الأربعاء، تسجيل 136 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت الوزارة في بيان بثته الاذاعة السنغالية، انه بعد إجراء 1244 فحصا تم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية تسجيل 136 إصابة جديدة ليصل إجمالي الإصابات في السنغال 9121.

وأضاف المصدر أنه تم تسجيل تعافي 64 شخصا ليبلغ إجمالي المتعافين في السنغال 6108 في حين يتلقى العلاج حاليا في المشافي 2835 ووصل إجمالي الوفيات 177 شخصا.

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