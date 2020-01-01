بنك الصين المركزي يعلق التيسير النقدي

أفادت رويترز، أن البنك المركزي الصيني لا يرى حاجة ملحة لمزيد من التيسير في السياسة النقدية، لكنه سيبقي على جعل الأوضاع ملائمة لدعم تعاف في ثاني أكبر اقتصاد عالمي.وقلص التعافي الأقوى من المتوقع في النشاط خلال الربع الثاني مدى ضرورة الحاجة لتدخل بنك الشعب الصيني بعدما أعلن صناع السياسات عن إجراءات طوارئ غير مسبوقة أوائل العام لمواجهة الصدمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا.وقالت المصادر، وهي مشاركة في مناقشات السياسة الداخلية، إن البنك المركزي الصيني يريد أيضا تجنب الآثار الجانبية الناتجة عن الإفراط في التحفيز مثل زيادة الدين ومخاطر تكون فقاعات في سوق العقارات.