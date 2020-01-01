وفاة عامل وإصابة آخر فى انهيار مئذنة مسجد ببورسعيد

لقي عامل مسجد مصرعه، اليوم الأربعاء، نتيجة انهيار مئذنة مسجد أثناء العمل على ترميمه بجنوب محافظة بورسعيد، وأسفر الحادث عن إصابة عامل.وتوجهت إلى موقع الحادث قوات الدفاع المدنى لإزالة الكتل الخراسانية من فوق المتوفى وقامت سيارات الإسعاف بنقل كل من المصاب "ن. ن.إ"، "36 سنة" وبالفحص الطبي تبين أنه يعاني من اشتباه كسر بقاع الجمجمة وغيبوبة والحالة العامة سيئة، ويجري تقديم الإسعافات الأولية له بمستشفى السلام.كما نقلت جثة "م. ن. ع"،"22 سنة"، إلى المشرحة وتم التحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات ولحين التصريح بالدفن.