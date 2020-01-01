أطعمة مغذية تساعد في تخفيف آلام المفاصل

يشكو كبار السن وبعض الأشخاص الذين لا يولون عظامهم العناية الكافية، من عدم القدرة على تحمل آلام المفاصل الشديدة والمزعجة.وبحسب تقرير صحي نشره موقع "ذا هيلث سايت"، تفقد العظام والمفاصل مرونتها ومتانتها مع التقدم بالعمر، ومن أجل الحفاظ على صحتها فهي تحتاج نظاما غذائيا صحيا يترافق مع نمط حياة صحي أيضًا.وأكد الخبراء في التقرير، أن آلام المفاصل تنجم عن بعض الأمراض مثل هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، والتهاب الجراب، والنقرس، أو نتيجة إصابة معينة كالالتواء أو الإصابات الأخرى.ويوصي خبراء التغذية هؤلاء الأشخاص بتجنب تناول السكريات والحبوب المكررة واللحوم الحمراء والأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 6 الدهنية، لأنها يمكن أن تزيد الالتهاب والألم.ونصح الخبراء في التقرير، ببعض الأطعمة والتوابل بكونها جيدة وتخفف آلام المفاصل، ومنها:النظام الغذائي المتوسطي: اقترحت الدراسات أن تناول النظام الغذائي المتوسطي الذي يركز على الفواكه والخضروات، يمكنه أن يقلل من الالتهاب لدى الأشخاص المصابين بهشاشة العظام ويعانون من آلام المفاصل.زيت السمك: يحتوي زيت السمك على الأحماض الدهنية أوميجا 3 مما يمنحه خصائص مضادة للالتهابات، وهو مفيد بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من آلام المفاصل.ويعد سمك السلمون والسردين مصدرا جيدا لحمض أوميجا 3 الدهني، ويمكن للنباتيين الحصول على هذا الحمض الدهني من بذور الكتان وبذور الشيا وفول الصويا العضوي.الخضروات الصليبية: يوصي خبراء التغذية بتناول الخضروات ذات الأوراق الصليبية مثل البروكلي، القرنبيط، اللفت، والبقدونس، يوميًا لضمان صحة أفضل للعظام.وهي غنية أيضًا بمضادات الأكسدة والفيتامينات والألياف، لذلك تساعد في الحد من آلام المفاصل والالتهابات.الكركم والزنجبيل: هذه التوابل معروفة بخصائصها المضادة للالتهابات، وأظهرت الدراسات آثارًا إيجابية للكركم في الوقاية من التهاب المفاصل الروماتويدي وهشاشة العظام.الشاي الأخضر: تناول الشاي الأخضر مفيد جدًا للوقاية من الإصابة بالتهاب المفاصل، وذلك بسبب قدرته على تحييد نوع من الإنزيمات تسبب التلف للمفاصل، كما أن احتواءه على مركبات البوليفينول تمنحه خصائص مضادة للالتهابات.