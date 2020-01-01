البابا ثيودوروس الثاني يلتقي رئيسة اليونان

ألتقى صاحب الغبطة البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، برئيسة الجمهورية اليونانية السيدة إيكاتيريني ساكيلاروبولو، اليوم الأربعاء، واستقبلته بترحيب في قصر الرئاسة.وأطلع رئيس كنيسة الإسكندرية رئيسة اليونان على الوضع في إفريقيا، وعمل مطارنة البطريركية فيها والخدمة الرعائية المقدمة من البطريركية لشباب وأطفال أفريقيا بالعمل على تحسين أوضاعهم بإنشاء المدارس للأولاد والبنات الصغار والشباب ودور الرعاية للأطفال.كما أعلن تعضيده لموقف الدولة اليونانية وكنيسة اليونان برئاسة صاحب الغبطة يورونيموس وعملهما للحفاظ على الوضع القائم للكنائس والذي هو موقف بطريركية الإسكندرية.وأبدت السيدة تعاطفها لعمل البطريركية في رعاية الأطفال الصغار والشباب، مبدية اهتمامها بأمور البطريركية في الإسكندرية، شكرت بابا بطريرك الإسكندرية على اللقاء ووعدت في أول فرصة بعد انتهاء الوباء بزيارة الإسكندرية التاريخية.