تأجيل جلسة البرلمان التونسى لسحب الثقة من الغنوشى للغد

نقلت وسائل إعلام عربية عن وكالة الأنباء التونسية اليوم الأربعاء، أن البرلمان التونسي أعلن تأجيل موعد جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي للغد.وكانت كتل نيابية في البرلمان التونسي أكدت أنه سيتم اليوم الأربعاء، تحديد موعد جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي.وفي سياق متصل، نفت كتلة الحزب الدستوري الحر في تونس الشائعات التي تبثها حركة النهضة الإخوانية عن فض الاعتصام في مجلس النواب، يأتي هذا في الوقت الذي يشهد فيه الشارع التونسي، حالة من الغضب الشديد، والاحتقان السياسي جراء تصرفات رئيس البرلمان راشد الغنوشي، ورئيس حركة النهضة الإخوانية، حيث نقل الغنوشي أمس الجلسة العامة للبرلمان من القاعة الرئيسية لقاعة فرعية.