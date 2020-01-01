356 إصابة جديدة بكورونا فى فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، عن تسجيل 356 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وتعافي 16 حالة خلال الـ24 ساعة الماضية.وأوضحت الوزارة، في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الإصابات الجديدة توزعت على عدة محافظات، مشيرة إلى أن إجمالي عدد الحالات النشطة بلغ 9088 حالة، وإجمالي عدد حالات التعافي 2124 حالة وإجمالي الوفيات 67 حالة وفاة.