توقعات بإغلاق القنصلية الأمريكية فى ووهان

أفادت "رويترز" اليوم الأربعاء، بأن الصين تفكر في إغلاق القنصلية الأمريكية في مدينة ووهان بوسط الصين، بعد أن طلبت واشنطن من بكين إغلاق قنصليتها في مدينة هيوستن.وبينما لم تعلق وزارة الخارجية الصينية على الفور على الأمر، حذرت في إيجاز صحفي في وقت سابق يوم الأربعاء من انتقام محتمل لقرار الولايات المتحدة.