جوجل تحرم أصحاب هواتف أندرويد القديمة من ميزة مهمة

اتخذت شركة "جوجل" قرارا وصف بالصادم يمنع أصحاب هواتف "أندرويد" القديمة من ميزة مهمة في الفترة المقبلة.كشف تقرير منشور على موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص أن "جوجل" قررت منع الهواتف التي تحتوي على ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 2 جيجابايت من استخدام نظام تشغيل "أندرويد 11" بصورة كاملة.وفتحت "جوجل" الإصدار التجريبي لـ"أندرويد 11" لعدد كبير من المستخدمين، لكن أشارت إلى أن تلك الهواتف لن تكون ضمن الأجهزة التي ستتوافق للعمل مع نظام التشغيل الأحدث.كما أن جوجل قررت إنهاء الدعم تماما على الهواتف ذات ذاكرة وصول عشوائي "رام" بسعة 512 ميجابايت.ومن المتوقع أن تبدأ شركة جوجل في التغييرات الجديدة في الربع الرابع من عام 2020 الجاري.