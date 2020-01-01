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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الخارجية لنظيريه الفرنسى والألمانى: نعمل لوقف إطلاق النار فى ليبيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:58 ص
سامح شكري
سامح شكري
ألفت الكحلي
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أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصاليّن هاتفييّن مع كل من جان إيف لو دريان، وزير خارجية فرنسا، وهايكو ماس، وزير خارجية ألمانيا.

وصرّح أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الاتصاليّن الهاتفييّن تناولا بإسهاب كبير تطورات الأوضاع في المشهد الليبي وأهمية العمل نحو الدفع قدمًا لتحقيق التسوية السياسية هناك.

وأكد الوزير شكري الموقف المصري من الأوضاع في ليبيا، مشددًا على الأولوية التي يوليها الجانب المصري للعمل على وقف إطلاق النار وللتوصل إلى حل سياسى تفاوضى ليبى- ليبي.

وأشار إلى أن إعلان القاهرة، الذي يأتي مكملًا لمسار برلين، الذي يهدف لتعزيز فرص تحقيق مثل هذا الحل الذي يحافظ على الدولة الوطنية الليبية ووحدة أراضيها، ويسمح بمواصلة جهود القضاء على الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة حتى ينعم الشعب الليبي الشقيق بالأمن والاستقرار.

وفي الوقت نفسه، أكد شكرى أن النجاح في التوصل للحل السياسى المنشود يقتضى التصدي بحزم لانتشار التنظيمات المتطرفة فى الأراضي الليبية والتدخلات الخارجية على نحو لا يهدد المصالح المصرية فحسب، وإنما يمس أمن الدول المطلة على البحر المتوسط، بل والاستقرار الإقليمي والدولي بشكل عام.

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