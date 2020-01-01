رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرلمان الليبى: مطالبتنا لمصر بالتدخل من أجل السلام وليس الحرب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 10:52 ص
البرلمان الليبي
البرلمان الليبي
أ ش أ
طباعة
أعرب عارف النايض، مبعوث رئيس مجلس النواب الليبي الخاص، عن تفهم البرلمان خطورة نشوب نزاع مع تركيا في ليبيا، مؤكدًا دعم البرلمان الليبي للتدخل المصري لأن "العدوان التركي" لم يترك أي خيار آخر.

وقال النايض، في حوار لوسائل إعلام رسمية روسية، إن توجه ممثلي البرلمان الليبي وشيوخ القبائل الأكثر احترامًا لدينا وقادة النسيج الاجتماعي إلى مصر ومطالبتهم بالتدخل المصري المباشر ليس لأنهم يريدون الحرب ولكن لأنهم يريدون السلام.

وأوضح النايض أن حقيقة الأمر هي أن تركيا استخدمت الدعوة غير القانونية (دون موافقة برلمانية) من حكومة الوفاق الوطني للقيام بأمرين يمثلان تهديدًا وجوديًّا، أولًا جلبت تركيا ما يقرب من ستة عشر ألف مقاتل، أغلبهم من أعضاء القاعدة وداعش إلى ليبيا، وثانيًا أكدت تركيا الهيمنة الكاملة على ليبيا ومواردها في تصريحات وخطب متغطرسة للغاية على لسان وزير دفاعها ومسئولين آخرين.

وأضاف النايض: "لذلك مجلس النواب الليبي ونسيجه الاجتماعي متحدان في السعي إلى التدخل المصري المباشر ضد الاحتلال التركي، قائلًا: "رفض حكومة الوفاق اتفاق القاهرة أدى إلى وضع خطير ومتقلب للغاية في ليبيا، وإعلان القاهرة هو في الواقع نسخة منقحة ومجمعة من المبادرة التي أطلقها معالي المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في بداية شهر رمضان المبارك قبل بضعة أشهر، التي تمخضت عن تشاور واسع النطاق مع أهم شيوخ وحكماء القبائل وقادة النسيج الاجتماعي في ليبيا".

وتابع: "مبادرة القاهرة هي مبادرة ليبية بامتياز توفر أساسًا متينًا لتحقيق السلام واستئناف عملية سياسية ليبية مثمرة، يمكن أن تؤدي المبادرة إلى تقديم الخدمات التي تشتد حاجة الليبيين إليها، فضلًا عن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في أقرب وقت ممكن".

وذكر النايض أن موقف حكومة الوفاق المتغطرس والمتمثل في رفضها لمبادرة القاهرة هو ما يؤدي إلى الوضع المتقلب والخطير للغاية الآن.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السيسي: رغبتنا صادقة لتحقيق تقدم في القضايا الخلافية بشأن سد النهضة

بكري: تصريحات وزير الخارجية الألماني عن البرلمان مرفوضة جملة وتفصيلا

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

«الأرصاد» تكشف موعد ارتفاع الحرارة وسقوط الأمطار (فيديو)

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

إنفوجراف

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

image description

«بعد حكم حبسه».. محمد رمضان والطيار المفصول فى المحكمة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

تايوان تسمح للأجانب بالدخول للعلاج الطبى

أضرار البطيخ على الصحة

كورونا يؤثر على جوائز نوبل ويلغي المأدبة السنوية

دراسة تكشف أعراضًا جديدة لمرضى كورونا

مقالات الرأي
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
ثروت الخرباوي
مرافعات كتبت التاريخ
ماجد حبته
مصر الكبرى.. لا تعادى ولا تستعدى
المزيد

الثقافة

«ثقافة القليوبية» تناقش البناء الوجداني للإنسان

«غرس الأفكار الإيجابية في نفوس أطفالنا».. محاضرة بثقافة البحر الأحمر

الثقافة الأردنية تدعم إنشاء سوق للصناعات الثقافية الوطنية

«الثورة المعلوماتية ودورها في تنمية الطفل» ورشة تدريبية لقصور الثقافة