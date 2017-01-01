خبير اقتصادي: تركيا استدانت 76 مليار دولار في شهر واحد

قال الاقتصادي التركي الشهير البروفيسور، دوران بلبل، إن تركيا استدانت 76 مليار دولار في خلال شهر مايو فقط.وقال دوران في لقاء خاص له على قناة «أر تي» التركية، إنه لم يحدث أبدًا في تاريخ الجمهورية التركية أن تستدين الدولة هذا الكم الهائل من الديون خلال شهر واحد، كاشفًا عن أن الحكومة التركية استدانت في العام 2019 ما يصل لـ230 مليار دولار، والآن في شهر واحد تستدين 76 مليار دولار كما طبع البنك المركزي التركي في شهر يناير 2020 67 مليار ليرة دون غطاء نقدي.يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه القطاعات التركية المختلفة من جائحة فيروس كورونا.