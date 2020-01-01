الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 11 فلسطينيًا من عدة مناطق

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في أكثر من منطقة، واعتقلت، اليوم الأربعاء، 11 مواطنا من عدة بلدات في محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت بلدة يطا، جنوب الخليل، واعتقلت أحد المواطنين من منزله بعد تفتيشه والعبث بمحتوياته، وفتشت عدة منازل أخرى.وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم العروب شمال الخليل، واعتقلت 4 مواطنين، كما اقتحمت بلدة السموع جنوب الخليل واعتقلت اثنين آخرين، وفقا لوكالة وفا.كما اعتقلت مواطن آخر في جنوب الخليل، فيما اعتقلت 3 آخرين من شرق طوباس.