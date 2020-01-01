سفير برلين بالقاهرة يزور الجامعة الألمانية الدولية بالعاصمة الإدارية

زار الدكتور سيريل جان نون سفير ألمانيا بالقاهرة، الجامعة الألمانية الدولية للعلوم التطبيقية في العاصمة الإدارية الجديدة.وذكر بيان لسفارة ألمانيا بالقاهرة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الأربعاء، أن الدكتور نون تفقد منشآت الجامعة لمتابعة الجهود المبذولة بعد الانتهاء من الإنشاءات والتجهيزات بالجامعة التي تتم وفق أحدث النظم العالمية، حيث من المقرر أن تبدأ الدراسة بالمقر الجديد مع بداية العام الدراسي القادم.وأوضح البيان أن جولة السفير شملت تفقد موقع الجامعة والمباني وقاعات التدريس والمكاتب وقاعات الاجتماعات، وكذلك المعامل والورش الدراسية.