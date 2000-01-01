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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تسجل عدد وفيات بكورونا لم تشهده منذ مطلع يونيو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:01 ص
كورونا امريكا
كورونا امريكا
وكالات
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ارتفعت الوفيات الناجمة عن مرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا، بأكثر من ألف حالة في الولايات المتحدة، وذلك في أكبر زيادة يومية منذ مطلع يونيو.

وبعد أسابيع من تراجع الوفيات، أظهر تحليل لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة سجلت 5200 وفاة بالمرض في الأسبوع المنتهي في 19 يوليو، بزيادة نسبتها خمسة في المئة عن الأسبوع السابق له، وكان ذلك الأسبوع الثاني على التوالي من زيادة الوفيات.

وتوفي أكثر من 142 ألف أمريكي جراء كوفيد-19، وهو عدد يحذر الخبراء من احتمال ارتفاعه في أعقاب زيادات قياسية في حالات الإصابة وزيادة مثيرة للقلق في حالات دخول المستشفيات في ولايات عدة.

ووصلت الوفيات في الولايات المتحدة إلى ذروتها في أبريل، عندما بلغ متوسطها 2000 في اليوم قبل أن تتراجع بثبات إلى متوسط 1300 يوميا في مايو وأقل من 800 في يونيو.

وبعدما عاود العديد من الولايات فتح الاقتصاد دون اتباع معايير السلامة اللازمة، مثل مراعاة قاعدة الأسبوعين من تراجع الحالات، ارتفعت الوفيات مجددًا في 21 ولاية منها أريزونا وفلوريدا وتكساس، وذلك استنادا إلى الزيادات في الأسبوعين الأخيرين مقارنة بالسابقين لهما.

وفي حين يمكن إرجاع بعض الزيادات في الحالات الجديدة إلى زيادة الفحوص، بدأت وقائع دخول المستشفيات، وهي غير مرتبطة بأعداد الاختبارات، في الزيادة في أواخر يونيو كذلك.

ومنذ بداية يوليو، أبلغت 17 ولاية عن أرقام قياسية لمصابي كورونا الذين دخلوا المستشفيات حاليا، وأعلنت تسع ولايات، منها ألاباما وتكساس وكاليفورنيا، عن ارتفاعات جديدة اليوم.

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