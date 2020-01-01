شريف عامر عن أرقام كورونا: مازلنا فى مرحلة متحركة

علق الإعلامي شريف عامر، على أحدث أرقام الإصابات بفيروس كورونا، قائلا إننا مازلنا في مرحلة متحركة، كما أن عدد الإصابات أمس كان قرابة 620 إصابة واليوم 676 إصابة.وأضاف عامر، خلال تقديم برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "مازلنا في اتجاه منخفض عن أرقام الأسابيع الماضية".ولفت إلى أن الدكتور عوض تاج الدين، مستشار الرئيس للشئون الصحية، أوضح أننا مازلنا في حالة متحركة.وأردف شريف عامر: "الكمامة مازالت في جيبي أقلعها قبل الهواء وارتديها مع التتر، ربنا يبعد الناس كلها عن أي نوع من أنواع الأمراض".وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 549 متعافيًا من فيروس كورونا، وتسجيل 676 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 47 حالة جديدة، ليصبح إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 89078 حالة من ضمنهم 29473 حالة تم شفاؤها، و4399 حالة وفاة.