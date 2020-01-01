«الصحة» الإسرائيلية تحذر من 1000 إصابة حرجة بكورونا

قدمت وزارة الصحة لدى الاحتلال الإسرائيلي، تقديرًا جديدًا حول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لديهم.وأكدت "الصحة"، خلال مناقشة الأزمة مع بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة، أنه في غضون ثلاثة أسابيع سيكون هناك في إسرائيل ألف مريض بفيروس كورونا يعانون من حالة حرجة، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تلفزيون الاحتلال الإسرائيلي.وأوضحت أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في إسرائيل ارتفع إلى 53559 إصابة، و424 حالة وفاة.وقال يولي إدلشتاين، وزير الصحة، في وقت سابق، إنهم يحتاجون معجزة للسيطرة على المعدل اليومي للإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية، أو سيضطروا إلى الذهاب لإعادة فرض الإغلاق المجتمعي الشامل.