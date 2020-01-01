إيبارشية ملوى تواصل بث اجتماع دراسة الكتاب المقدس «أونلاين»

بثت إيبارشية ملوي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تحت رعاية الأنبا ديمتريوس، اليوم فعاليات اجتماع دراسة الكتاب المقدس «أونلاين».وشارك في الاجتماع القس مرقس جرجس، بإلقاء عظة روحية تأملات في دراسة إنجيل مرقس الرسول بالكتاب المقدس، وذلك في إطار حرصها على دعم الأقباط روحيًا خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات.وتستعد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، للاحتفال بصوم السيدة العذراء مريم، في 7 أغسطس من كل عام؛ ويعتبر صوم السيدة العذراء مريم من أصوام الدرجة الثانية من أصوام الكنيسة.