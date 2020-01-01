خبير عسكري: إحباط هجوم بئر العبد يؤكد قدرة مصر على مجابهة أي تحدي

قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إحباط القوات المسلحة لهجوم بئر العبد بشمال سيناء، يؤكد أن الإرهاب أحد أدوات أجهزة مخابرات بعض الدول للعمل على تشتيت الجهود المصرية في ظل التحديات التي تواجهها مصر، كما أنها تشير إلى قدرة مصر على مجابهة أي تحدي أو تهديد يصل إلينا من أي جهة استراتيجية.وأضاف "العمدة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة"، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، أن أبناء القوات المسلحة المصرية على أتم الجاهزية لمواجهة مثل هذه الأمور.من جانبها، أعلنت القوات المسلحة قبل قليل، نجاحها في إحباط هجوم إرهابي على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء، والذي أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر القوات المسلحة، وإصابة 4 آخرين، بينما تم مقتل 18 إرهابيًا وتدمير 4 عربات منها 3 مفخخة.