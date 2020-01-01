ترامب: التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا قريبًا

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إنهم يتوقعون التوصل إلى لقاح لفيروس كورونا "كوفيد- 19"، قريبا.وقال ترامب، خلال مؤتمر صحفي مساء اليوم، بشأن كورونا بعد توقف دام لفترة، إنه يجب على الأمريكيين وضع أقنعة عندما لا يمكنهم التباعد اجتماعيا.وكشف الرئيس الأمريكي، عن أن الوضع قد يسوء بسبب كورونا قبل حصول تحسن ملحوظ في مواجهة الوباء.وعبر ترامب، عن شكره للعاملين في الخطوط الأمامية لمواجهة كورونا، مشيرا إلى أن اللقاح ضد كورونا يتطور بأسرع مما يتوقع الجميع.وتخطى إجمالي الوفيات في الولايات المتحدة بسبب كورونا 143 ألف وفاة، فيما اقتربت الإصابات من 4 ملايين إصابة مؤكدة.